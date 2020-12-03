Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika

Ordu'da, evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde saat 19.35'te antrenman sonrası Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine gireceği esnada kalbinden bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Özgür Arduç, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

DOĞUM GÜNÜNE 3 GÜN KALA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

3 Aralık tarihinde meydana gelen olaydan 3 gün sonra, 6 Aralık tarihinde doğum günü olan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti, Türkiye'nin de gündemine oturmuştu. Cinayet zanlısı katil Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken Ceren'in ailesi, Ceren'in mezarının bulunduğu Ulubey ilçesindeki Kumanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında kızlarının mezarı başında anma programı düzenledi.

"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ"

Anma programında konuşan baba Yılmaz Özdemir, "Bizim acımız ilk günkü gibi devam ediyor. Ziyaretine gelenler çok oluyor. Eşimin ve benim acım hiç dinmedi, başka Ceren'ler yanmasın diye toplum olarak elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

"BÖYLE CANİLER YETİŞMESİN"

"Bunu da topluma mesaj olarak gönderiyorum" diyen baba Yılmaz Özdemir, "Hepimiz topluma kazandırılacak çocuklar yetiştirelim, böyle caniler yetişmesin" şeklinde konuştu.

Anma programına, Ceren'in annesi Güfer Özdemir, kardeşi Gizem Özdemir, yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(Selim Kuşcu/İHA)