Ceren Reyhan Yıldırım FIS Slalom yarışlarında üçüncü oldu
26.01.2021 15:35
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini Slalom Yarışları'nda Türk kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım üçüncülük elde etti.
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini Slalom Yarışları'nda Türk kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım üçüncülük elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Brovest Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi olurken, erkeklerde ise Derin Berkin dördüncü sırada yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TKF Başkanı Ali Oto, "Uluslararası yarışlarda böylesine güzel sonuçlar bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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