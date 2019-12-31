Ceren ve Nedim yatakta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ceren ve Nedim yatakta yakalandı - Son Dakika Magazin

Ceren ve Nedim yatakta yakalandı

6 saat önce

Zalim İstanbul 25. Bölümde Karaçay Köşkü, sabah karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor!

Ceren ve Nedim yatakta yakalandı, System.String[]

Zalim İstanbul 25. Bölümde Karaçay Köşkü, sabah karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor!


Agah Bey, akşam sarhoş olarak eve gelen Nedim'in odasından çıkmaması ve kapısının kilitli olmasından dolayı sağlığından endişe eder. Cenk'in gelmesi ile odanın kapısı kırılır. İçeri girenler gördükleri sahne karşısında dona kalırlar. Ceren, Nedimile birlikte yataktadırlar. Bu sahne özellikle Cemre'yi kalbinden vurur. Agah Bey yaptığı davranıştan dolayı utanarak odadan çıkar. Şeniz ise, Nedim'in hala yaşıyor olmasından dolayı biraz üzgündür. Ceren, Şeniz'in planını kendi planına çevirmeyi başarmıştır.


İstanbul, Karaçay, Sabah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:11 
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