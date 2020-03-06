Çerez dolabına gizlenmiş 30 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda çerez dolabına gizlenmiş 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente sahte içki üreticilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bir tekel büfesinde arama yapan ekipler, iş yerindeki çerez dolabının altına gizlenmiş satışa hazır 30 şişe sahte içki, 350 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.