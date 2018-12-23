Çerezciler yılbaşı gecesini bekliyor
1 saat önce
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi.
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman
, "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi.Bu sene de bu ciroyu yakalamayı bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:13
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