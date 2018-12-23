Son Dakika Haberleri: Çerezciler yılbaşı gecesini bekliyor

Çerezciler yılbaşı gecesini bekliyor

1 saat önce

TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi.

Çerezciler yılbaşı gecesini bekliyor, System.String[]
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi.Bu sene de bu ciroyu yakalamayı bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:13 

Karaman, Ekonomi
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