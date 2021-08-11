Çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı - Son Dakika

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Çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı

DENİZLİ - Çerezlik ayçiçeği üretiminde Türkiye sıralamasında üst basamaklarında yer alan Denizli'de hasat başladı. Yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava nedeniyle çerezlik ayçiçeği rekoltesinde bu yıl düşüş yaşanıyor.

Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde üst sıralarda yer alan Denizli'de hasat zamanı geldi. Biçerdövere bağlanan özel aparatla ayçiçeği el değmeden çok kısa sürede hasat edilerek kurumaya alınıyor.

Denizli'de yoğun bir şekilde çerezlik ayçiçeği üretimi yapılan bölgelerde birisi olan Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde de hasat yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıllardır Kaklık Ovasındaki tarlasında çerezlik ayçiçeği üretimi yapan çiftçi Özgür Sevim, yaşanan kuraklık ve aşırı sıcağın ayçiçeği rekoltesinde düşüşe neden olduğunu belirtti.

Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinin Ağustos ayı itibariyle hasadına başladıklarını anlatan Özgür Sevim, "Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde ayçiçeği üretimi yapmaktayım. Malumunuz kuraklık her çiftçi gibi bizleri de vurdu. 13 dönümlük tarladan geçen sezon 5 tonun üzerinde mahsul alırken, bu sene 3 ton ve altında bir mahsul aldık. Bu bizi derinden etkiledi. Şuan hasadımızı gerçekleştirdik, ürünümüzü kurumaya bıraktık. Ürünlerimiz yeni hasat olduğu için ücreti de belli değil. Tüccarlarımız fiyat bilgisini bizlere verirlerse, satacağız ürünümüzü" dedi.