Üye Girişi
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor - Son Dakika

Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor

06.09.2021 11:40
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor, System.String[]

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasat edilerek kurumasının ardından tarım işçileri tarafından tek tek patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasat edilerek kurumasının ardından tarım işçileri tarafından tek tek patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor.

Ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra üretim alanını geliştirmeye devam eden Konya Ovasında yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimi yapılıyor. Çerezlik ayçiçeği ise Konyalı çiftçiler tarafından en önde gelen alternatif ürünlerden biri olarak ekiliyor. Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği, geçtiğimiz günlerde tarım işçileri tarafından tek tek elle hasat edilerek kurumaya bırakıldı. Yaklaşık 7 gün boyunca kurutulan çerezlik ayçiçeği tekrar işçiler tarafından toplanıp patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor. Kapalı römorklara doldurulan çekirdekler, daha sonra depolanmak için gönderiliyor.

"Bu işin en ağır masrafı işçilik"

Yaklaşık 10 yıldır Kadınhanı ilçesi Alabağ Mahallesinde ayçiçeği üretimi yapan Ali Harmankaya, "Ayçiçeğinin 20 Nisan'da ekimini yaptık. Bir yağmurlama sulaması yaptıktan sonra biraz daha büyüyerek çapa makinasıyla ara çapasını attık. Damlama sistemi döşeyerek sulamasına devam ettik. Her gün damlamaları kontrol ettik. Bu işin en ağır masrafı ise işçilik. Bu yıl ise ekim fazla olduğu için fiyatları biraz az söylüyorlar. Geçen yıl 9 bin 500 lira olan çerezlik ayçiçeği bu sene 10 bin lira ile 11 bin 500 arasında değişiyor" dedi.

Ali Harmankaya, ürünleri kuruyemişçilere gönderdiklerini ifade ederek, "Pazarlamasını onlar yapıyor. Biz sadece üretimini yapıyoruz. Kuraklık bizi etkilemedi, biz ürünlerimizi yer altı suları ile suladığımız için bizi şuan için etkilemedi. Bizim yetkililerinden tek bir isteğimiz var; bu ürünü pazarlama noktasında bize destek verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çerezlik ayçiçeği toplama işinde çalışan Musa Aydemir, "Sabah 6'da kalkarız buraya geliriz, burada çalışıyoruz. 100 lira alıyoruz günlük, burada kestiğimiz ayçiçeklerini şimdi patoz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım işçisi Zeynep Yılmaz da "Biz tarlada 7 gibi işe başlıyoruz akşam 5'te işimizi bitiriyoruz. Ayçiçeklerini kesiyoruz daha sonra topluyoruz sonra da makineye atıyoruz. Çok zor oluyor hele bir de sıcak arttığı zaman daha çok zor oluyor. Ama bizim ekmek paramız burası ne yapacaksın" dedi.

Harçlığını toplamak için tarlaya çalışmaya gelen üniversite öğrencisi Mehmet Özdemir, "Konya'da üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. Okullar yakın zamanda açılacak ve açılmasına az bir zaman kala ben de buraya gelerek harçlığımı topluyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor

Tarım, Nisan, Konya, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim 11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor 11:46 Mesleği gereği günde 40 bin adım atıyor
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı 11:35 Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi 11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı 11:17 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 10:34 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı

Son Dakika Haberleri
12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
12:05 Başına mermi isabet ederek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
11:53 Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da
11:35 Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
11:32 Transfer olamayınca yıkıldı! Fenerbahçe'ye gelemeyen Bustos, kulübünü ağır eleştirdi
11:27 Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
11:23 Sigara paketlerinde marka adı veya şirket unvanı kısaltmasının yazılması zorunlu hake geldi
11:16 Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı
Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı         
12:19
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi         
11:35
Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı Son Dakika: Direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban, açıklamalarda bulundu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı         
11:27
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 12:35:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement