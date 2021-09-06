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Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor - Son Dakika

Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor

06.09.2021 21:50

Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasat edilerek kurumasının ardından tarım işçileri tarafından tek tek patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor.

Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında, Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasat edilerek kurumasının ardından tarım işçileri tarafından tek tek patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor.

Ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra üretim alanını geliştirmeye devam eden Konya Ovasında yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimi yapılıyor. Çerezlik ayçiçeği ise Konyalı çiftçiler tarafından en önde gelen alternatif ürünlerden biri olarak ekiliyor. Nisan ayında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği, geçtiğimiz günlerde tarım işçileri tarafından tek tek elle hasat edilerek kurumaya bırakıldı. Yaklaşık 7 gün boyunca kurutulan çerezlik ayçiçeği tekrar işçiler tarafından toplanıp patoza atılarak çekirdekleri ayrılıyor. Kapalı römorklara doldurulan çekirdekler, daha sonra depolanmak için gönderiliyor.

"Bu işin en ağır masrafı işçilik"

Yaklaşık 10 yıldır Kadınhanı ilçesi Alabağ Mahallesinde ayçiçeği üretimi yapan Ali Harmankaya, "Ayçiçeğinin 20 Nisan'da ekimini yaptık. Bir yağmurlama sulaması yaptıktan sonra biraz daha büyüyerek çapa makinasıyla ara çapasını attık. Damlama sistemi döşeyerek sulamasına devam ettik. Her gün damlamaları kontrol ettik. Bu işin en ağır masrafı ise işçilik. Bu yıl ise ekim fazla olduğu için fiyatları biraz az söylüyorlar. Geçen yıl 9 bin 500 lira olan çerezlik ayçiçeği bu sene 10 bin lira ile 11 bin 500 arasında değişiyor" dedi.

Ali Harmankaya, ürünleri kuruyemişçilere gönderdiklerini ifade ederek, "Pazarlamasını onlar yapıyor. Biz sadece üretimini yapıyoruz. Kuraklık bizi etkilemedi, biz ürünlerimizi yer altı suları ile suladığımız için bizi şuan için etkilemedi. Bizim yetkililerinden tek bir isteğimiz var; bu ürünü pazarlama noktasında bize destek verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çerezlik ayçiçeği toplama işinde çalışan Musa Aydemir, "Sabah 6'da kalkarız buraya geliriz, burada çalışıyoruz. 100 lira alıyoruz günlük, burada kestiğimiz ayçiçeklerini şimdi patoz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım işçisi Zeynep Yılmaz da "Biz tarlada 7 gibi işe başlıyoruz akşam 5'te işimizi bitiriyoruz. Ayçiçeklerini kesiyoruz daha sonra topluyoruz sonra da makineye atıyoruz. Çok zor oluyor hele bir de sıcak arttığı zaman daha çok zor oluyor. Ama bizim ekmek paramız burası ne yapacaksın" dedi.

Harçlığını toplamak için tarlaya çalışmaya gelen üniversite öğrencisi Mehmet Özdemir, "Konya'da üniversite birinci sınıf öğrencisiyim. Okullar yakın zamanda açılacak ve açılmasına az bir zaman kala ben de buraya gelerek harçlığımı topluyorum" şeklinde konuştu.

Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor
Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor

Tarım, Nisan, Konya, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerezlik ayçiçeğinde hasat devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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