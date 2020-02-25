Çeri domatesin fiyatı el yakıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çeri domatesin fiyatı el yakıyor - Son Dakika Ekonomi

Çeri domatesin fiyatı el yakıyor

6 saat önce

Bilecik'te pazar tezgahlarında çeri domates 10, yemeklik domates 4 liradan satılıyor.

Çeri domatesin fiyatı el yakıyor, System.String[]

Bilecik'te pazar tezgahlarında çeri domates 10, yemeklik domates 4 liradan satılıyor. Pazar esnafı, fiyat yüksekliğinin mevsimden kaynaklandığını söylüyor.


Bilecik'te sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi domatesin kilosu 4 ile 5 lira arasında satılırken, salatalık ve çeri domates ise 10 liradan satılıyor. Her hafta pazartesi günleri Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazar esnafından Necdet Çekirgeci, mevsim dolayısıyla salatalık ve domates fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Çekirgeci, "Şu an domates ve salatalığın mevsimi olmadığı için bu fiyatlara satılıyor. Evlerin vazgeçilmesi domates 4 ile 5 lira arasında satılırken, bu hafta salatalık 10 liradan satılıyor. Çeri domatesin kilosu ise 10 lirayı buldu. Vatandaşlar yazın kilo kilo aldıkları ürünleri azar azar alıyor. Bizler de müşterilere yok dememek adına tezgahlarımızda bulunduruyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Altın bulduk, beraber değerlendirelim" mesajını alınca, suç duyurusu için savcılığa koştu
Vali olmak isteyen öğrencinin hayali bir günlüğüne gerçek oldu Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü Galata Kulesi'nin İBB'den alınacağı açıklaması üzerine İmamoğlu: Davamızı açtık

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:50:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeri domatesin fiyatı el yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]