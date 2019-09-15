Çerkeş depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Çerkeş depreminden yeni görüntüler ortaya çıktıÇANKIRI - Çankırı Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çerkeş depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı ÇANKIRI - Çankırı Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre ise, Çerkeş ilçesinde Hacılar, Güzelyurt, Karamustafa köylerinde AFAD ekipleri tarafından hasar tespiti çalışmaları sürüyor. Bölgede vatandaşlar tedirgin olmamaları noktasında uyarılırken bazı vatandaşlar gece sokakta geçirdi. Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli meydana gelen depremler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetiyle güvenlik kamerası sallanırken civarda bulunan vatandaşlar ise bir anlık korkuyla dışarı çıkıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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