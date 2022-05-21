ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI - Son Dakika
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ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI

21.05.2022 20:41

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, büyük Çerkes sürgün ve soykırımının 158'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde denize karanfil bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, büyük Çerkes sürgün ve soykırımının 158'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde denize karanfil bırakıldı. Anma etkinliğinde konuşan Çerkes Ethem'in yeğeni Güner Kuban, 300 yıl Ruslarla savaştıktan sonra atalarım soykırıma uğradı dedi.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı ele geçirmek istemesi üzerine 1556'da başlayan ve 308 yıl süren Kafkas-Rus Çarlığı Savaşı sonunda yaklaşık 1,5 milyon Çerkes sürgün edilmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Büyük Çerkes Sürgünü olarak anılan 21 Mayıs'ta anma törenleri düzenleniyor. Bu kapsamda, Bodrum Kafkas Kültür Derneği tarafından İskele Meydanı'nda bir yelkenli teknede anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Çerkes Ethem'in yeğeni Güner Kuban, Bodrum Kafkas Kültür Derneği Başkanı İsmet Seyhan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Sürgün ve soykırımın 158'inci yılı dolasıyla Çerkesler denize kırmızı karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikle Çerkes ezgileri dinlendi.Anma etkinliğinde konuşan Çerkes Ethem'in yeğeni Güner Kuban, Benim dedem Ethem beyin babası da oradan geldi. Onlar Kafkasya'dan sürüldükleri zaman soykırıma uğradılar. 300 yıl Ruslarla savaştılar ondan sonra atalarım soykırıma uğradılar. Yüzde 80'i denizde öldü. Çıkanlar oldukça zor zamanlar geçirdi. Daha sonra amcam da dahil olmak üzere Anadolu'yu ikinci vatanı olarak kabul etti. İkinci vatanları için, ötekini kurtaramadıkları için Anadolu'daki savaşlarda Ethem bey ve Çerkesler sonuna kadar savaştı. Çerkesler Türkiye'ye hep sadık kaldı. Ethem bey haksız yere hain olarak suçlandı dedi. (DHA)

ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI
ÇERKES ETHEM'İN YEĞENİ GÜNER RUSLARLA SAVAŞTIKTAN SONRA ATALARIM SOYKIRIMA UĞRADI

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Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, 'Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki... Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şogen Ümit Dinçer, 'Soykırımın tanınmasını ve Çerkeslerin anavatanına dönüşlerinin önündeki... Mersin'deki Çerkesler, 21 Mayıs'ta sürgün edilen atalarını anacak Mersin'deki Çerkesler, 21 Mayıs'ta sürgün edilen atalarını anacak
Kaynak: DHA

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