Çerkes Forumu'ndan Rus Büyükelçiye tepki - Son Dakika
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Çerkes Forumu'ndan Rus Büyükelçiye tepki

6 saat önce

Çerkes Forumu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, 13 Şubat'ta yabancı bir haber ajansına verdiği söyleşide Çerkeslere yönelik bazı ifadeleri kullanması üzerine açıklama yayımlandı.

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Çerkes Forumu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, 13 Şubat'ta yabancı bir haber ajansına verdiği söyleşide Çerkeslere yönelik bazı ifadeleri kullanması üzerine açıklama yayımlandı.


Çerkez Forumu tarafından yayımlanan açıklamada, "Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 13 Şubat 2020 tarihinde yabancı bir haber ajansına verdiği söyleşide, Çerkeslere yönelik ifadeleriyle tarihi çarpıtmış, Çerkes halkını rencide etmiştir. Çerkesler binlerce yıldır Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan, gelenekleriyle örnek gösterilen medeni ve otokton bir halktır. Kuzeyden, batıdan ve doğudan gelen güçlü akınlarla yüzyıllarca başa çıkmış ve komşularıyla barış içinde yaşayabilmiştir. Diğer taraftan Çerkesler, Aleksey Yerhov'un sandığının aksine, diplomasiyi de gayet iyi bilen bir halktır" ifadeleri kullanıldı.


Çerkeslerin Yerhov'un ifade ettiği gibi Çarlık Rusya'nın sunduğu seçeneklere boyun eğerek topraklarını terk eden göçmenlerin olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Çerkesler, Yerhov'un ifade ettiği şekilde, Çarlık Rusyası'nın sunduğu seçeneklere boyun eğerek topraklarını terk eden göçmenler değildir. Asimetrik güçlere karşı, büyük zulümlerle dolu yüzyıl süren bir vatan savunması savaşı veren Çerkesler, Rusya'nın etnik temizlik politikaları çerçevesinde vatanlarından sürgün edilmiştir. Bu sürgün, Yerhov'un ifadesiyle atalarımız ve bizler için 'güzel bir efsane(!)' değil acı bir maziyi ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesi hepimizin dileğidir. Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye, 'ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği' konularına katkı vermeye çalışmalıdır. Halkların barış ve huzur içerisinde yaşaması tüm tarafların çıkarınadır ve tüm yetkililer sorumluluk bilinci içerisinde bu doğrultuda gayret göstermelidir." - ANKARA

Aleksey Yerhov, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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