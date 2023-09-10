Çankırı\'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde edinilen bilgiye göre mahalledeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Utku Ulupınar yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.