Çankırı'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Çankırı'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu

Çankırı\'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu
Son Güncelleme: 10.09.2023 09:09

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde edinilen bilgiye göre mahalledeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Utku Ulupınar yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çerkeş'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

Çankırı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çankırı'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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