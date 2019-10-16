Son Dakika Haberleri: Çerkeş'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Çerkeş'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Çerkeş'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Çerkeş'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Saçak beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakiye Taşpınar'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının giderek şiddetlenmesi sonucu Hakiye Taşpınar'ın oğlu Yaşar Taşpınar'a ait iki katlı eve sirayet etti. Çerkeş, Atkaracalar ve Saçak'tan gelen 6 itfaiyenin müdahale ettiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında her iki ev de kullanılamaz hale gelirken, olayla, ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Oğlunun ve kendi evi yanan Hakiye Taşpınar sinir krizleri geçirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşpınar'ı sakinleştirmeye çalıştı. - ÇANKIRI

Taşpınar, Çankırı, Çerkeş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:33 Kaynak: İHA
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