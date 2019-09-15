Son Dakika Haberleri: Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Son Dakika Dünya Haber

Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

29 dakika önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi..


Çerkeş'te cumarktesi sabahı saat 09.00 başlayan ve 22'ye kadar süren 4,1 ila 4,8 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Çankırı, Çerkeş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
Art arda gelen depremlerin ardından vatandaş geceyi sokakta geçirdi Felsefe öğretmeninin havuz keyfi, ameliyat masasında bitti Bombalı paketi açan rektörün eli koptu, eşinin de gözü ağır hasar gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 10:14:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]