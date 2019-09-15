Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi..
Çerkeş'te cumarktesi sabahı saat 09.00 başlayan ve 22'ye kadar süren 4,1 ila 4,8 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:45
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