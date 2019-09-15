Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Çerkeş'te cumarktesi sabahı saat 09.00 başlayan ve 22'ye kadar süren 4,1 ila 4,8 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti.

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Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı