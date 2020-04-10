Çerkeş'te yasağı delen 3 gence para cezası - Son Dakika

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altındaki 3 kişiye idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs yasaklarına rağmen 3 gencin bir araya geldiği ihbarını aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, gençlerin hem dışarı çıktığını hem de sosyal mesafeye uymadığını gördü. Polis ekiplerini fark eden 20 yaş altındaki gençler ise, alanda bulunan tarlaya doğru kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından gençler ekipler tarafından yakalandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan ve sokağa çıkmaları yasak olan A.E., H.A. ve E.A.'ya 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.



Emniyet ekipleri, gençlere gerekli uyarıları yaptıktan sonra evlerine gönderdi. - ÇANKIRI