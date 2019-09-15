Son Dakika Haberleri: Çerkeş'teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Çerkeş'teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

46 dakika önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çerkeş ilçesinde dün art arda meydana gelen depremlerin ardından Hacılar, Güzelyurt, Karamustafa köylerinde AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede vatandaşlar tedirgin olmamaları noktasında uyarılırken, bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Öte yandan, Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetiyle güvenlik kamerası sallanırken, vatandaşlar korkuyla dışarı çıkıyor.

(Hilmi Çelikel/İHA)

Çerkeş'teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hacılar, Çankırı, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Art arda gelen depremlerin ardından vatandaş geceyi sokakta geçirdi
İstanbul için uyarı: Denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çerkeş'teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]