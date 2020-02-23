Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki - Son Dakika

Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir araya gelen Çerkesler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslerle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Çerkeslerden Rusya'nın Ankara Büyükelçisine tepki, System.String[]

Beyoğlu'nda bir araya gelen Çerkesler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan demecinde Çerkeslerle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde pankart ve dövizlerle soykırımlara tepki gösteren sloganlar attı.

Çoğulcu Demokratik Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok, Yerhov'un açıklamalarının tarihi gerçeklerle ilgili olmadığını belirtti.

Çerkes halkının dünyanın dört bir yanına dağılmış, ana yurdunda azınlığa düşmüş ve toplumsal gücünü büyük ölçüde yitirmiş vaziyette olduğunu anlatan Arslandok, halkın dilini, kültürünü, ulusal varlığını koruyamama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Rusya'nın en büyük soykırım ve sürgünü Çerkeslere uyguladığını, 23 Şubat'ın Çerkes-İnguş halkına uygulanan sürgünün 76. yıl dönümü olduğunu aktaran Arslandok, şunları kaydetti:

"Bu büyük trajediye duyarsız kalmak, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak ve?inkar etmek modern bir devletin yapacağı iş değildir. Soykırımı inkar eden bir devlet, gelecekte de böyle bir trajediye yol açacağı kaygısı vermektedir."

Aleksey Yerhov, Beyoğlu, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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