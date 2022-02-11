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Çerkeşli'deki sahanın potaları tamam - Son Dakika

Çerkeşli'deki sahanın potaları tamam

11.02.2022 09:25
Çerkeşli'deki sahanın potaları tamam

Kocaeli Büyükşehir'in Dilovası Çerkeşli Köyü'nde yapımını sürdürdüğü basketbol ve voleybol sahası imalatları tamamlandı.

Kocaeli'nin spor alt yapısını güçlendirmek amacıyla bir yandan amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de sporun çıtasını yükseltiyor. Sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla kırsal mahallere de spor hizmeti götüren Büyükşehir, bu bağlamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı'nın hemen yanına inşa ettiği basketbol ve voleybol sahasının yapım çalışmalarında sona geldi. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce çevre istinat duvarları inşa edilmiş ve zemine dökülen betonun ardından sahanın asfalt kaplaması tamamlanmıştı.

BÖLGEDEKİ SPOR HAREKETLİLİĞİ ARTACAK

Son olarak saha çevresini 4 metre yüksekliğindeki tel örgü çitleri ile kapatan ekipler, 2 adet basketbol potasının da montajını tamamlayarak sahaya yeni bir görünüm kazandırdı. 644 metrekare alan içerisine inşa edilen Çerkeşli Köyü'ndeki yeni basketbol ve voleybol sahası 19,10x32 metre ebatlarında hizmet verecek. Sahanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çerkeşli Yurt Stadı'nın hemen yanında bulunması bölgedeki spor hareketliliğini de artıracak.

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basketbol, voleybol, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çerkeşli'deki sahanın potaları tamam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çerkeşli'deki sahanın potaları tamam - Son Dakika
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