Çerkeşliler iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

Çerkeş Belediyesi tarafından yaklaşık 1500 kişilik iftar düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen iftara, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri iftar sofrasını salgın nedeniyle son 2 yıldır kuramadıklarını söyledi.

İftara katılan herkese teşekkür eden Sopacı, "Geleneksel halk iftarımıza yoğun katılım sağlayan kıymetli hemşehrilerimizle gönül sofrasında buluşarak iftarımızı açtık. Katılımlarından dolayı kıymetli hemşehrilerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim niyetlerimizi kabul, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin." dedi.