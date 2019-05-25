Çerkez sürgününün 155. yılı

Samsun Çerkesleri Platformu üyeleri, Çerkez sürgününün 155. yılı dolayısıyla Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Samsun Çerkesleri Platformu üyeleri, Çerkez sürgününün 155. yılı dolayısıyla Karadeniz'e karanfil bıraktı.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda toplanan platform üyeleri, "21 Mayıs 1864 155. yıl" yazılı çelenkle yürüyüşe başladı.

Kurtuluş Yolu'nda devam eden yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu.

Samsunum-1 Gemisi'nde bulunan bir grup platform üyesi de temsili karaya iniş yaptı.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, burada Abazaca ve Adigece dillerinde 2 ağıt söyledi.

Platform adına konuşan Sinan İnan, Çerkez soykırımının 155. yılında Samsun sahilinde buluştuklarını aktardı.

Bundan 155. yıl önce imparatorluklar çağının güç savaşlarına kurban edilmiş bir halkın çocukları olduklarını belirten İnan, "Başta Çarlık Rusyasının emperyalist politikalarına kurban edildik." dedi.

İnan, Çerkezlerin Anadolu, Orta Doğu ve Balkanlarda 155. yıldır varlıklarını sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından platform üyeleri, Karadeniz sahilinden denize karanfil bıraktı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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