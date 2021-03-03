Çerkezköy Anneleri, Mehmetçik için boyunluk ördü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve Çerkezköy Anneleri isimli bir grup kadın Mehmetçik için boyunluk ördü ve havlu çorap hediye etti.

Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Çerkezköy Anneleri, Mehmetçik için boyunluk ördü. Boyunluk ve alınan çoraplar Çerkezköy Gaziler Derneği ile kışlaya teslim edildi.

Teslimatı yapıldı

Çerkezköy Anneleri adına kampanyayı başlatan Derya Gülhan Gündüz, "İşin içinde askerlerimiz olunca akan sular durur. Gaziler Derneği'nin başlattığı, KAGEDER'in de destek olduğu kampanyanın ardından biz de kendi adımıza destek olmaya karar verdik. Gönüllü olarak destek verdiğimiz kampanyaya 70 yaşındaki annemiz de katıldı, 25-30 yaşlarında gençlerimiz de. Allah hepsinden razı olsun. Sonrasında el emeği ile örülen boyunluklar ve alınan çoraplar güzel bir şekilde paketlendi ve teslimatını yatık. Toplamda 93 adet boyunluk ördük ve 200 adet çorap aldık. Biz başımızı yastığa huzur içinde koyuyorsak bu askerlerimiz sayesindedir. Anne kuzularımızı kucaklayamasak da ördüklerimizle sıcacık saralım istedik. Askerlerimiz sağ olsun. Rabbim onları korusun. Kucak dolusu sevgilerle" dedi. - TEKİRDAĞ