Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattığı iddia edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.D., savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği 6 şüpheliden Erkan Koçer ile Tuncer Bulut tutuklanırken, Ö.İ., R.E., R.Ö. ve Y.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.