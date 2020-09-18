Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattığı iddia edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattığı iddia edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
2 KİŞİ TUTUKLANDIÇerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.D., savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Çerkezköy Belediyesi'ni zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.D., savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği 6 şüpheliden Erkan Koçer ile Tuncer Bulut tutuklanırken, Ö.İ., R.E., R.Ö. ve Y.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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