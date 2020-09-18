Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Belediye Başkanı Vahap Akay, geçen yıl belediyede bazı usulsüz işlemlerin yapıldığının belirlenmesinin ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, Çerkezköy Belediyesi İmar ve Emlak Servisi'nde ruhsat harçlarını değerlerinin altında gösterip oluşturulan sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzlarıyla belediyeyi yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 4 müteahhit ve 3 eski belediye çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan eski belediye çalışanları E.K. ve T.B. tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet, Vahap Akay, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi
Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı         
19:06
Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu         
17:47
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak         
11:12
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:18:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei