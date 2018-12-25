Çerkezköy'de 2 Kişi Fuhuşa Zorlamadan Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
İlçesinde, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan 2 kişi gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde belirtilen bir adres üzerinde bulunan konutta fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan R.G. ve M.İ. isimli 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan işlemler ardından adli mercilere sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:39 Kaynak: İHA
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