Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de 2 Kişi Fuhuşa Zorlamadan Yakalandı

Çerkezköy'de 2 Kişi Fuhuşa Zorlamadan Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan 2 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'de 2 Kişi Fuhuşa Zorlamadan Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan 2 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde belirtilen bir adres üzerinde bulunan konutta fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan R.G. ve M.İ. isimli 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan işlemler ardından adli mercilere sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:39 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
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