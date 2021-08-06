Çerkezköy'de 200 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde bandrolsüz 200 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bağlık Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada 200 bin bandrolsüz makaron ve yaklaşık 50 kilogram sarılmamış tütün ile makaron dolumu yapımında kullanılan çok sayıda dolum makinesi ve teçhizat ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı