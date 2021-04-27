Çerkezköy'de 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çerkezköy'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
27.04.2021 18:21
Çerkezköy'de 25 düzensiz göçmen yakalandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Çerkezköy'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aralarında Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, aralarında Suriye, Pakistan ve Filistin uyruklu şahısların bulunduğu 2 araç Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durduruldu. Bölgede denetim yapan ekipler, yurtdışına kaçma hayaliyle yola çıkan araçta sürücü ile birlikte 25 düzensiz göçmen ele geçirildi. Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, araç sürücüsü de gözaltına alındı. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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