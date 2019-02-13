Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de 29 Çuval 'Kimyasal Atık' Çevreye Atıldı İddiası

Çerkezköy'de 29 Çuval 'Kimyasal Atık' Çevreye Atıldı İddiası

5 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallara konularak çevreye bırakılan ve kötü koku yayan yaklaşık 20 ton kimyasal atık olduğu ileri sürülen toz bulundu.

Çerkezköy'de 29 Çuval 'Kimyasal Atık' Çevreye Atıldı İddiası, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallara konularak çevreye bırakılan ve kötü koku yayan yaklaşık 20 ton kimyasal atık olduğu ileri sürülen toz bulundu. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır" dedi.

Çerkezköy'ün  İstanbul eski yolu üzerindeki Kuşbahçe mevkiine çuvallara konulmuş atıkların çevreye kökü yaydığını görenler durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 29 çuvalın içinde kimyasal atık olduğu iddia edilen toz atıklar olduğu görüldü. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ihbar üzerine atıkların bulunduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ekipler sevk etti. Atıklardan numuneler alındığını belirten Kaymakam Abban, şunları söyledi:

"İlçemiz Kuşbahçe mevkisine 29 çuval atık bırakıldığı  telefonla tarafıma ihbar edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı'na gerekli çalışmaların yapılması hakkında gerekli talimat verilerek, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü telefonla aranmış ve bir ekip gönderilerek gerekli çalışmaların yapılması istenmiştir. Atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler benim nezaretimde yapılmıştır. Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda laboratuvar çalışması için numuneler alınmıştır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca gerekli tahkikatlar yapılmakta olup sonucundan ayrıca bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:58 Kaynak: DHA

Selami Abban, Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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