Çerkezköy'de

Çerkezköy ilçesinde "57. Alay Paneli" gerçekleştirildi.

Çerkezköy Kent Konseyi'nde düzenlenen panelde konuşan Kaymakam Atilla Selami Abban, Çanakkale Savaşı'na katılan 57. Alay'dan dönen olmadığını söyledi.

Abban, "Onlar dönmeyi düşünmediler. 57. Alayı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin borcudur." dedi.

Belediye Başkanı Vahap Akay ise Çanakkale Zaferi'nin önemine işaret etti.

Bu topraklar için şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Akay, "Birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesi için bir araya geldiğimiz şu günlerde, tarihimizi yeniden canlandırmamız önemli bir heyecan. Bu heyecana katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz da 57. Alay'ın vatan ve toprak sevgisinin yüceliğini tüm insanlığa gösterdiğini anlatarak, "Yürekleri güneşi içecekmiş gibi kar yangınıydı. Çınarlanmış tarihe ölümüne yakındılar. Ölümüne dosttular vatana. Dönmeyi düşünmediler." ifadelerini kullandı.