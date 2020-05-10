Çerkezköy'de 65 yaş üstü vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Çerkezköy'de yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Çerkezköy'de saat 11.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Mehmet Aslan (70), AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalara uyduklarını belirtti.

Bugün ilk kez dışarıya çıktıklarını ifade eden Aslan, "Devletimizin yasağı ile içeri girdim ve daha yeni çıktım. Bugün dışarı çıktık, kısıtlama bittiğinde inşallah yeniden sokaklara çıkabilir arkadaşlarımızla sohbet, muhabbet edebiliriz." dedi.

Dursun Erdağ ise kısıtlamalarının bir sürede olsa kaldırılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.