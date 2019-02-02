Çerkezköy'de 800 TL'lik Kablo Hırsızlığı
17 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşattan 800 TL değerinde kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde inşattan 800 TL değerinde kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.
Çerkezköy Fevzi Paşa Mahallesi'nde belirtilen bir adreste bulunan inşaattan 30 metre enerji kablosu ve toplamda 800 lira değerinde kabloyu çalınırken polis ekiplerince kablo hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan araştırmada S.T. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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