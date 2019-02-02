Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de 800 TL'lik Kablo Hırsızlığı

Çerkezköy'de 800 TL'lik Kablo Hırsızlığı

17 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşattan 800 TL değerinde kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çerkezköy'de 800 TL'lik Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşattan 800 TL değerinde kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çerkezköy Fevzi Paşa Mahallesi'nde belirtilen bir adreste bulunan inşaattan 30 metre enerji kablosu ve toplamda 800 lira değerinde kabloyu çalınırken polis ekiplerince kablo hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan araştırmada S.T. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
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