Çerkezköy'de alınacak güvenlik tedbirleri konuşuldu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında ağustos ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
'ın Çerkezköy
ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban
başkanlığında ağustos ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.
Çerkezköy Kaymakamlık
Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. Kaymakam Abban'ın başkanlığında yapılan ilçe güvenlik kurulu toplantısına, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Belediye Başkan Vekili Beytullah Coşkun, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Yunus Özdemir
, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Serkan
Sefa Yörükoğlu
, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi
, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve açık kapı personeli katıldı. - TEKİRDAĞ
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