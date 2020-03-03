Çerkezköy'de anaokulu öğrencileri Türk bayrağı motifleri yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de anaokulu öğrencileri Türk bayrağı motifleri yaptı - Son Dakika

Çerkezköy'de anaokulu öğrencileri Türk bayrağı motifleri yaptı

7 saat önce

Çerkezköy ilçesinde anaokulu öğrencileri çeşitli materyallerle Türk bayrağı motifi yaptı.

Çerkezköy'de anaokulu öğrencileri Türk bayrağı motifleri yaptı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde anaokulu öğrencileri çeşitli materyallerle Türk bayrağı motifi yaptı.

Azize Şahap Bozkurt Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan Türk bayraklı motifler, okulun çok amaçlı salonunda sergilendi.

Okul Müdürü Deniz Bulut, yaptığı açıklamada, çocuklara milli ve manevi duyguları aşılamak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Çocukların bayrak sevgisini kalplerinde hissettiklerinin aktaran Bulut, "Öğrencilerimize milli şuur ve bayrak sevgisini aşılamak adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Ülkemiz için hassas dönemlerden geçildiğini şu günlerde, gelecek nesillerimizin milli şuur ve bayrak sevgisi ile yetişmesi hepimizin isteği." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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