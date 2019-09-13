Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de aranan şüpheli yakalandı
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Çerkezköy'de aranan şüpheli yakalandı

34 dakika önce

Çerkezköy ilçesinde 2009 yılından bu yana aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çerkezköy'de aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde 2009 yılından bu yana aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 10 yıldır yaralama suçundan aranan şüpheli Erol B.'nin, Kızılpınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:10 Kaynak: AA
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