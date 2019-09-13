Çerkezköy'de aranan şüpheli yakalandı
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Çerkezköy ilçesinde 2009 yılından bu yana aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:10 Kaynak: AA
Çerkezköy ilçesinde 2009 yılından bu yana aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 10 yıldır yaralama suçundan aranan şüpheli Erol B.'nin, Kızılpınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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