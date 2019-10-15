Çerkezköy'de Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile üç siyasi partinin ilçe başkanı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Belediye Başkanı Akay, Çerkezköy Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, memleketin birliği ve beraberliği söz konusu olunca hep birlikte aynı sesi çıkarabildiklerini söyledi.

Bu katkıyı yapan herkese teşekkür eden Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hepimizin, bu toprakların geleceği için Barış Pınarı Harekatı'nda canlarını vererek şehit olan askerlerimize, bu mücadeleyi sahada veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu memleketin geleceği için, bu toprakların geleceği için hiç kimse gözünü kırpmadan yolunda yürüyecek, bu toprakların ve çocuklarının geleceği için, geleceğe umutla bakmak için bu yolda herkes aynı fedakarlıkla yürüyecektir. Dolayısıyla ben, tarihi yeniden hatırlatan, memleketin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, siyaseti kenara koyarak katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum."

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök ise harekatın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Bölgenin tarihine, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacağına işaret eden Kök, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir."

MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz de Türk ordusunun tarih boyunca gittiği her yere merhamet, adalet, şefkat ve medeniyet götürdüğünü dile getirdi.

Aydeniz, "Dünya kamuoyuna baktığımızda taşı doğru yere attığımızı görüyoruz. Bu anlamda da siyasetin bir kenara bırakılması tarafındayız. Allah'ın izniyle en kısa sürede alnımızın akıyla ordumuz işini bitirip çıkacaktır." diye konuştu.

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Engin Camcı, harekatın başarılı şekilde tamamlanmasını istediklerini ifade ederek, "Aklımız, kalbimiz harekat bölgesinde. Biz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu şanlı ordumuzun yanındayız. Dualarımız kahraman askerimiz için, dileğimiz de bu harekatın bölgeye barış ve huzur getirerek başarılı şekilde tamamlanmasıdır." dedi.

Toplantıya Çerkezköy Belediye Meclis üyeleri de katıldı.