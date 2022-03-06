Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği - Son Dakika

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayırseverler ve eğitim camiasının desteğiyle 17 yaşındaki Elif Entirili'ye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçen hafta Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesine giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Entirili ile koridorda karşılaştı.

Gümüş, bir süre sohbet ettiği Elif'e bir talebinin olup olmadığını sordu.

Gümüş'ün ısrarı üzerine talebini dile getiren Elif Entirili, akülü sandalye istediğini söyledi.

Entirili'nin bu talebi hayırseverler ve eğitim camiasının desteğiyle yerine getirildi.

Entirili, verilen destekten dolayı tüm eğitim camiasına teşekkür etti.