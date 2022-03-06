Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği

06.03.2022 11:52

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayırseverler ve eğitim camiasının desteğiyle 17 yaşındaki Elif Entirili'ye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hayırseverler ve eğitim camiasının desteğiyle 17 yaşındaki Elif Entirili'ye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçen hafta Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesine giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Entirili ile koridorda karşılaştı.

Gümüş, bir süre sohbet ettiği Elif'e bir talebinin olup olmadığını sordu.

Gümüş'ün ısrarı üzerine talebini dile getiren Elif Entirili, akülü sandalye istediğini söyledi.

Entirili'nin bu talebi hayırseverler ve eğitim camiasının desteğiyle yerine getirildi.

Entirili, verilen destekten dolayı tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği
Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği
Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği

YORUMLAR
500
Yunak Kaymakamı Murat Karahan, öğrencilerle bir araya geldi Yunak Kaymakamı Murat Karahan, öğrencilerle bir araya geldi Melikgazi'den ehliyet sınavı öncesi çorba ikramı Melikgazi'den ehliyet sınavı öncesi çorba ikramı

milli eğitim bakanlığı, Çerkezköy, Hisarcık, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği - Son Dakika


Son Dakika
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:03:02. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de bedensel engelli öğrenciye akülü sandalye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement