Çerkezköy'de "Çevre Yönetim Sistemi" eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de 'Çevre Yönetim Sistemi' eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Çerkezköy'de "Çevre Yönetim Sistemi" eğitimi düzenlendi

6 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasınca, "ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

Çerkezköy'de

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasınca, "ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

Eğitmen Banu Yüksel Gider tarafından Çerkezköy TSO Meclis Salonu'nda verilen eğitimde, çevre yönetim sistemlerinin tarihçesi, çevre bilincini genişletmeye yönelik ekosistemin durumu, ISO 14000 Standartlar Serisi ve Gelişimi, ISO 14001: 2015 standardının maddelerinin açıklanması, sistem kurma ve belgelendirme aşamaları anlatıldı.

Gider, burada yaptığı açıklamada, Çevre Yönetim Sistemi'nin, hammadde ve enerji tüketiminde tasarruf, atık miktarında azalma, ürün maliyetinde düşüş, verimlilikte artış gibi başlıklarla karlılık ve verimliliğe direkt etki ettiğini söyledi.

Sistemin, çevreye zarar vermeden, kaynakları verimli kullanarak yapılan bir pazarlama aracı olarak da kullanıldığını belirten Gider, "Firma, imajının zenginleşmesinin yanı sıra mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi sonucunda ceza gibi uygulamalara maruz kalınmaz; yasal birimlerle iyi bir iletişim kurulur." dedi.

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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