Çerkezköy'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı - Son Dakika

Çerkezköy'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı

6 saat önce

Çerkezköy Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2019'da ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı.

Çerkezköy'de geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı, System.String[]

Çerkezköy Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2019'da ihtiyaç sahiplerine 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı.

Vakfın açıkladığı istatistiklere göre, ilçede geçen yıl şartlı eğitim, şartlı sağlık, diğer aile, gebelik, gıda, kömür, asker ailesi, tıbbi malzeme, eşi vefat etmiş kadın, engelli yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, elektrik tüketim desteği, tek seferlik, katılım payı, asker çocuğu, öksüz, yetim, kira, kronik hastalık ve diğer yardımlar olmak üzere 13 bin 599 kişiye 10 milyon 391 bin lira yardım yapıldı.

Vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları devam edecek.

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:53 Kaynak: AA
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