Çerkezköy'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Çerkezköy ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:44 Kaynak: AA
ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince, ilçede hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Eyüp
Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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