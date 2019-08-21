Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Çerkezköy'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

20 dakika önce

Çerkezköy ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Çerkezköy ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Eyüp Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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