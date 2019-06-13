Çerkezköy'de halk toplantısı yapıldı
5 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde haziran ayı halk toplantısını gerçekleştirdi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
'ın Çerkezköy
ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban
, Yıldırım Beyazıt
Mahallesinde haziran ayı halk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Volkan Torun
, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi
, İlçe Yazı İşleri Müdürü Muteber Kuralay, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nuray Koç, İlçe Belediyesini temsilen Yıldırım Beyazıt Mahalle Sorumlusu, Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı İrfan Akem, ve Açık Kapı Personeli katıldı. Vatandaşların sorun ve önerileri dinlenerek, sorunların çözümü konusunda nelerin yapılabileceği vatandaşlara anlatıldı. - TEKİRDAĞ
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