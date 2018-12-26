Son Dakika Haberleri: Çerkezköy'de İki Öğrenci Tüfek Saçmasıyla Yaralandı

Çerkezköy'de İki Öğrenci Tüfek Saçmasıyla Yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 öğrencinin havalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı belirlendi.

Çerkezköy'de İki Öğrenci Tüfek Saçmasıyla Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 öğrencinin havalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde oturan Elanur T. (18) ile Feyzanur A. (15) sabah saatlerinde okula gitmek için yola çıktı. Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesine giden iki öğrenci, vücutlarında yanma hissedince durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmenleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin tüfek saçmasıyla yaralandıkları belirlendi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saçmanın çıktığı tüfeğin sahibini tespit etti.

Gözaltına alınan M.D'nin ifadesinde, sabah saatlerinde kimse olmadığı için tüfeğini ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Sabah, Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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