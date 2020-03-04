Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı(2) - Son Dakika

Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı(2)

6 saat önce

TABURCU EDİLDİLERTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencileri taburcu edildi.

Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı(2), System.String[]

TABURCU EDİLDİLER

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde  kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencileri taburcu edildi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Salami Abban, 84 çocuğun hastanelere başvurduğunu belirterek, "Tümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Birçok çocuğu da aileleri psikolojik olarak etkilendikleri için hastanelere götürdü. Şu anda hastanelerde çocuklarımız bulunmuyor, tedavileri yapıldı" dedi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.


Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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