ÇERKEZKÖY'DE KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan 16 evden 4'ü bugün yıkıldı.

Çerkezköy Belediyesi, Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde kaçak yapılan 16 konut için 2 yıl önce yıkım kararı aldı. Pandemi nedeniyle binaların yıkımı ertelenirken, mesken sahiplerine 15 gün önce evlerini boşaltmaları için tebligat yapıldı. Bugün yıkım için bölgede 300 polis, TOMA araçlarıyla güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri iş makineleri ile boşaltılan 4 evi yıktı. Boşaltılmayan evlerin sahipleri de evlerinin yıkılacağını düşünerek belediye ekiplerine tepki gösterdi. Belediye yetkilileri, boşaltılmayan evlerin bugün yıkılmayacağını belirterek, 12 evin sahibine 10 gün içinde boşaltmaları yönünde tebligatta bulundu. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, yıkılacak konutların olduğu bölgeden okullar bulunduğunu ve okullar için yol yapılacağını söyledi.