 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika

Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Cesedi Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan'ın, eski eşi Hüseyin U.'nun evinde ensesinden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Hüseyin U. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

20.11.2023 14:42  - Güncelleme: 15:18

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan'ın (42), eski eşi Hüseyin U.'nun (53) evinde ensesinden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİ KOCASININ EVİNE GİTTİ

Çerkezköy'de dün gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip babalarının evine gitti.

Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan'ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi. Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.

Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İntihar, Olaylar, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi
14:26 İmamoğlu'ndan İstanbul için aday adaylığını açıklayan Suat Sarı yorumu: Hayırlı olsun, diyebileceğim bu kadardır
14:23 Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'dan kadın futbolcuya küfür
14:11 Yılmaz Erdoğan, yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor
13:58 Usta oyuncu Ömer Karanlık yaşamını yitirdi
13:47 Bakan Tunç'tan fuhuş iddiasıyla ilgili Akşener'e çağrı: Elinde somut bilgi varsa yargıya teslim et
13:44 Genç kadını Ülkü Ocakları'ndan kovdular! Nedenini duyanlar inanmakta güçlük çekiyor
13:47 İsrail'de çocuklara "Gazze'yi Yok Edin" şarkısı söyletildi
13:36 Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı
13:33 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlulardan Jiyan Mardin öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 15:28:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement