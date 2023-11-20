Çerkezköy'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadının Cesedi Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan'ın (42), eski eşi Hüseyin U.'nun (53) evinde ensesinden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİ KOCASININ EVİNE GİTTİ

Çerkezköy'de dün gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip babalarının evine gitti.

ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan'ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi. Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.