Çerkezköy'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Çerkezköy'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

14.12.2020 09:50
Çerkezköy'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobadan sızan gaz nedeniyle 10 yaşındaki Emirhan Çınar ve annesi İpek Çınar zehirlendi. Sabah işten gelen İpek Çınar'ın eşi oğlunu ve eşini baygın bir şekilde görünce, 112 acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki Emirhan Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne İpek Çınar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin kendisine aldığı hediyeleri geri gönderdi Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü         
09:27
Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var         
09:20
Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok         
09:08
Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı         
09:03
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı         
08:22
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 09:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerkezköy'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei