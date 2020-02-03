Çerkezköy'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyete geçecek - Son Dakika

Çerkezköy Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay başkanlığında toplandı.



Belediye Meclis Salon'unda açılış ve yoklama ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Akay, Elazığ ve Malatya'da deprem felaketinin yaşandığını anımsatarak, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Ayrıca depremzede vatandaşlarımız için başlatılan yardım kampanyasına destek olan hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Akay'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



Gündem maddeleri arasında yer alan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) için Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Başkan Akay, KGYS ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz 2016'da ihaleye çıkmıştık. Bizim elimizde olmayan gerekçelerle bu ihale askıya alındı. Biz daha sonra bir protokol hazırlığına girmiştik. EDS, KGYS sisteminin devreye alınmasıyla ilgili protokol hazırlığındayız. Çerkezköy'de 149 noktada 150 tane Kent Güvenlik sistemi var. 6 Noktada da kamera ve fotoğraf çekimi sistemi var. Biz bu noktaların genişletilmesi ile ilgili çalışmalarımızı mevcut sistemi başlattıktan sonra devam ettireceğiz." dedi.



Meclis diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından şubat ayı ilk oturumu sona erdi.