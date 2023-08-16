Çerkezköy'de Kız Arkadaşını Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde, kız arkadaşını kendisinden ayrılmak istemesi üzerine öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞINI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİN KABLOSUYLA BOĞDU

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, saatlik kiralık bir evde görüşen Ü.I. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ü.I., (26), Z.A.'yı (23) elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

Z.A.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ü.I. daha sonra ilçedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve acil sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.