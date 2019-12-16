Çerkezköy'de korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de korkutan yangın - Son Dakika

Çerkezköy'de korkutan yangın

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

Çerkezköy'de korkutan yangın, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.


Çerkezköy İlçesi Fatih Mahallesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede neden olurken yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi üzerine kontrol altına alınan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çıkan yangın maddi hasara sebep oldu. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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