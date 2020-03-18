Çerkezköy'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika
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Çerkezköy'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor

6 saat önce

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçede koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını, dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çerkezköy'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor, System.String[]

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçede koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını, dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Akay yaptığı açıklamada, belediyenin, virüsün Türkiye'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Park, bahçe, okul, kamu kurumları, camiler, otogar ve diğer alanların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde dezenfekte edildiğini anlatan Akay, "Ancak sadece belediyenin ya da kurumların imkanları ile yapılan çalışmalar işin bir derecesine kadar yeterli oluyor. Burada asıl önemli olan vatandaşların hijyen kurallarına dikkat ederek, yaşamlarını evlerinde sürdürmeleri." dedi.

Akay, vatandaşların kişisel tedbirlerini en üst seviyeye çıkarması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle temaslarda, yakın buluşmalarda ve ortak noktalarda, kalabalık alanlardan uzak durmaya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan talebimiz, mümkün olduğunca evimizde kalarak, mesafemizi koruyarak, toplu alanlardan uzak durarak bir süre yaşamak zorundayız. Türk toplumu biraz bu noktada beraber yaşamaya, samimiyete alışmış, ancak bu süreyi böyle değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Hijyen kurallarına bireysel olarak dikkat edeceğiz ve bu süreci atlatacağız."

Vahap Akay, Çerkezköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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