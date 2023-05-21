Çerkezköy'de kurye kavgası! Mermiler uçuştu - Son Dakika
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Çerkezköy'de kurye kavgası! Mermiler uçuştu

21.05.2023 00:22

Çerkezköy'de bir yemek firmasının kuryesi, aralarındaki 'kız meselesi' husumeti sebebiyle başka bir kurye tarafından kurşunlandı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gece 00.48 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Gecenin sessizliğini bozan 7 el silah sesiyle sokağa fırlayan mahalleli, yerde kanlar içinde yatan İ.M.'ye ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı gence sıkılan 7 kurşunun 4'ünün bacaklarına isabet ettiği görüldü.

VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kısa sürede olay yerine gelen Çerkezköy polisi, olay mahallini çember altına alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ön incelemede olay mahallinde 7 adet boş kovan bulundu. İ.M.'nin vurulma anı ise anbean güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

NEREDE OLDUĞUNU ARKADAŞLARINA SORMUŞ

Olay yerine motosikletle gelen zanlı M.K., olayın ardından gecenin karanlığında kayıplara karışırken, arkadaşı İ.M.'yi kanlar içinde gören A.A.'nın ifadesi ise olayın arka planını kısa sürede ortaya çıkardı. İddiaya göre İ.M.'yi kurşunlayan M.K., beraberindeki arkadaşlarıyla İ.M.'nin arkadaşı olan A.A.'yı İstasyon Mahallesi'ne götürerek burada silahla tehdit edip İ.M'nin yerini öğrenmeye çalıştı. Zanlıların kendisini silahla tehdit etmesi üzerine telefonla İ.M. ile irtibat kuran A.A., İ.M.'ye ulaşarak nerede olduğunu sorarken, İ.M. müşteriye yemek götürmek üzere Fevzipaşa Caddesi'nde olduğunu söyleyince 'bekle geliyorum' dedi. A.A.'dan İ.M.'nin yerini öğrenen M.K., İ.M.'ye kurşun yağdırmaya başladı.

OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk kurşun darbesiyle yere düşen İ. M.'nin bacaklarına art arda ateş açan M.K. kayıplara karışırken, yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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